Γκριν: «Χρειαζόμασταν τον Κερ να σπάσει το πινακάκι» (vid)

Οι Ουόριορς κατάφεραν και πήραν την νίκη κόντρα στους Μπουλς, δείχνοντας σημάδια... ζωής. Ο προπονητής τους, για να γίνει αυτό, ανέβασε αρκετά τους τόνους και έσπασε με το χέρι του το πινακάκι του.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν, που είναι γνωστός για το ταμπεράμεντο του, δεν θα μπορούσε παρά να το... λατρέψει.

«Το γά@@@ε το χέρι του, ήταν παντού αίματα. Μετά πήρε νέο πίνακακι και ήταν αίματα και σε αυτό. Έπρεπε πάντως να ανεβάσει την ομάδα, για να γυρίσουμε το παιχνίδι. Μου άρεσε, νομίζω ότι το χρειαζόμασταν... Συζητάμε συνέχεια για το ότι δεν γίνεται να χάνουμε, το έχουμε αρκετές φορές μέχρι τώρα, παίζουμε καλά και χάνουμε... νομίζω ότι αυτό ήρθε στην σωστή στιγμή για εμάς και όλοι αντέδρασαν».

Draymond thinks Steve Kerr breaking his clipboard was something that the team needed. pic.twitter.com/aYnqZIH2om

