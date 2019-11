Ο προπονητής των Ουόριορς νευρίασε κατά την διάρκεια της αναμέτρησης με τους Μπουλς και ξέσπασε στο πινακάκι του!

Ο Κερ έκανε με μια μπουνιά θρύψαλα το πινακάκι, με αποτέλεσμα να κοπεί το χέρι του, ωστόσο δεν χρειάστηκε ράμματα.

Asked Steve Kerr about this. Said when he's frustrated "I try to take it out on a clipboard instead of a player." pic.twitter.com/0LmxwAADKG

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) June 3, 2016