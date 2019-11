Εντυπωσιακή δημιουργία από το Hoopshype.

Έφτιαξε ένα φοβερό γράφημα,παρουσιάζοντας τους κορυφαίους σκόρερ του ΝΒΑ.

Μόνο που ξεκίνησε από το 2019 και πήγε προς τα πίσω, μαζεύοντας τα αθροίσματα από κάθε χρονιά του παίκτη μέχρι να καταλήξει στο 1959.

Φυσικά στην κορυφή συναντάμε τον Τζαμπάρ και πίσω τους τους Μαλόουν, Κόμπι, ΛεΜπρόν και Τζόρνταν.

Who have been the top scorers in the NBA since...#NBABarRaces pic.twitter.com/dCvIUvqkqg

— HoopsHype (@hoopshype) November 28, 2019