Απαντήσεις δίνει ο Καρμέλο στις ομάδες που τον αγνοούσαν επιδεικτικά για μήνες.

Ο Μέλο συνέχισε να βοηθά τους Μπλέιζερς στην πιο μεστή φετινή του εμφάνιση.

Ο Άντονι μέτρησε 19 πόντους με το εντυπωσιακό 9/11 σουτ.

Το κοινό του Πόρτλαντ του χάρισε ένα εντυπωσιακό standing ovation

@carmeloanthony shoots 9-11 from the field en route to scoring 19 PTS in his @trailblazers home debut! #RipCity pic.twitter.com/ytGU2jRM6N

— NBA (@NBA) November 28, 2019