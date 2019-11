Τα... όργια Βαλαντσιούνας θύμισαν Γκασόλ-Ράντολφ (pic & vid)

Επιστροφή στοιχήματος* στο Europa League! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Εντυπωσιακός ήταν ο Βαλαντσιούνας κόντρα στους Κλίπερς, αφού είχε 30 πόντους με 12/17 και 16 ριμπάουντ.

Έτσι έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία των Γκρίζλις με 30 πόντους και 15+ ριμπάουντ που σουτάρει με 70%+ εντός πεδιάς.

Οι άλλοι είναι ο Πάου Γκασόλ το 2007 και το Ράντολφ το 2010.

Jonas Valanciunas (30 PTS, 16 REB, 12-17 FGM) is the 3rd @memgrizz player to produce at least 30 PTS & 15 REB in a game while shooting at least 70% from the floor, along with Pau Gasol (2007) and Zach Randolph (2010). @EliasSports pic.twitter.com/m0mIV4c76j

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 28, 2019