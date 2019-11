Ράπτορς: Έγραψαν ιστορία στο «σπίτι» τους! (vid)

Εντυπωσιακά πράγματα κάνουν στην έδρα τους φέτος οι Ράπτορς, μετατρέποντας σε κάστρο τη Scotiabank Arena.

Οι Καναδοί έχουν ρεκόρ 8-0 στο Τορόντο, κάνοντας το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία τους.

Επιπλέον έφτασαν τις σερί περισσότερες εντός έδρας νίκες (33) απέναντι σε ομάδες από την ίδια division.

To συνολικό φετινό ρεκόρ βρίσκεται στο 13-4.

- Franchise record 8-0 at home

- NBA record for most consecutive home wins vs. teams in division (33)

The @Raptors improve to 13-4 on the season behind @pskills43's 31 PTS! #WeTheNorth pic.twitter.com/NkYkCBwceW

— NBA (@NBA) November 28, 2019