Παραλίγο να ξεφύγει η κατάσταση στο Ροκετς-Χιτ.

Ο Χάουζ νευρίασε μετά από φάουλ που του έγινε και πέταξε τη μπάλα στον Ντράγκιτς και τα αίματα άναψαν, αλλά με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων η τάξη αποκαταστάθηκε. O Nτράγκιτς χρεώθηκε με αντιαθλητικό, ενώ ο παίκτης του Χιούστον τεχνική ποινή.

Δείτε τι έγινε στην φάση

Daniel House Jr throws ball at Gragic and steps to him after foul, Dragic called for flagrant, House gets a T pic.twitter.com/w8dOl6X7XJ

— gifdsports (@gifdsports) November 28, 2019