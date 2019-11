Αντετοκούνμπο: «Κοιτάζει» στα μάτια Σακίλ και Μαλόουν! (pic)

Εντυπωσιακά πράγματα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τη φετινή σεζόν.

Μέχρι στιγμής ο ηγέτης των Μπακς που πάει να πάρει ξανά το βραβείο του MVP, έχει 15 σερί ματς με 20+ πόντους και 10+ ριμπάουντ.

Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν μόνο από τους Σακίλ Ο' Νιλ και Καρλ Μαλόουν.

Σίγουρα το να μπαίνει το όνομα του δίπλα στα ιερά τέρατα του ΝΒΑ είναι μεγάλη τιμή για τον κορυφαίο παίκτη του πλανήτη!

Giannis Antetokounmpo has recorded at least 20 points and 10 rebounds in 15 straight games.

Over the last 35 seasons, the only players with longer such streaks are Shaquille O'Neal and Karl Malone. pic.twitter.com/galzB52f17

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 28, 2019