Αντετοκούνμπο: Αν έβαζε και τις βολές θα είχε 35 πόντους μέσο όρο! (pic & vids)

Η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά για τους Μπακς, αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα παλέψει για το δεύτερο σερί βραβείο του MVP.

Πάντως υπάρχει ένα στοιχείο στο στο παιχνίδι του Greek Freak που είναι ανεξήγητο.

Ο ηγέτης των Μπακς δυσκολεύεται πάρα πολύ από την γραμμή των βολών, έχοντας το χειρότερο ποσοστό της καριέρας (60.1%). Στο ματς με τους Χοκς, το επιβεβαίωσε, σουτάροντας 5/13 από τη γραμμή.

Από τη στιγμή που έχει αρχίσει να βάζει και περισσότερα τρίποντα (1.4 ανά ματς, η καλύτερη επίδοση της καριέρας του), αν το ποσοστό του στις βολές ήταν στα επίπεδα προηγούμενων σεζόν, τότε θα μπορούσε να έχει 35+ πόντους μέσο όρο.

Aκόμα και την πρώτη του σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη είχε καλύτερο ποσοστό, στο 68.3%.

Από την επόμενη σεζόν, δεν έπεσε ποτέ κάτω από 72% μέχρι να φτάσουμε στη φετινή που σουτάρει με το απογοητευτικό για αυτόν 60.1%. Μάλιστα το γεγονός πως πλέον τις περισσότερες φορές... κόβεται μόνο με φάουλ, τον κάνει να πηγαίνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας σε πολλές περιπτώσεις. Σουτάρει 11.6 ανά ματς, τις περισσότερες από κάθε άλλη σεζόν.

Σκεφτείτε να ήταν κοντά στο career high του (76% τη σεζόν 2017-18). Θα κατάφερνε να ανεβάσει παρα πολύ τον μέσο όρο του στους πόντους

Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως αρκετές φορές η μπάλα μετά από βολή του Γιάννη δεν φτάνει μέχρι το καλάθι, κάνοντας airball.

Mε τους Σέλτικς έκανε 2 σερί άστοχες, ενώ κόντρα στους Θαντερ μετά από airball έσκισε τη φανέλα του.

Την ίδια κατάληξη είχε και η βολή του κόντρα στους Κλίπερς.

Airball είχαμε και κόντρα στους Μπουλς, με τον Κάρτερ να μην μπορεί να πιστέψει πως η μπάλα δεν έφτασε στη στεφάνη.

Giannis ripped his jersey in frustration after air balling a free throw pic.twitter.com/U4FRIXWdc7

— SportsCenter (@SportsCenter) November 11, 2019