Γιούχα για Ντέιβις από τους φίλους των Πέλικανς! (vids)

Περίμενε δύσκολο βράδυ στην επιστροφή του στην Νέα Ορλεάνη και το έζησε.

Οι φίλοι των Πέλικανς γιούχαραν τον Άντονι Ντέιβις στην παρουσίαση των Λέικερς, αλλά και σε κάθε επαφή του με τη μπάλα.

Δεν του συγχώρεσαν ποτέ τον τρόπο με τον οποίο έφυγε. Στα μέσα της περσινής σεζόν απαίτησε να αποχωρήσει από τη Νέα Ορλεάνη, με τις πιέσεις των Λέικερς να εντείνονται όλο και περισσότερο για να τον αποκτήσουν.

Τελικά το καλοκαίρι πήγε στο Λος Άντζελες, αλλά οι φίλοι των Πέλικανς δεν δείχνουν διατεθειμένοι να ξεχάσουν το σίριαλ των τελευταίων μηνών με τον Ντέιβις.

Άλλωστε ήταν ο ηγέτης τους για 7 χρόνια.

Πάντως ο ίδιος δεν πτοήθηκε, γράφοντας ιστορία με τους 41 πόντους του.

The crowd noise at this game is so bizarre. Every time Anthony Davis touches the ball ... verrry loud boos from Pelicans fans. But then Danny Green scores and a loud cheer — because there’s a big Lakers contingent here. pic.twitter.com/Gcj12sjfm3

— Jeff Nowak (@Jeff_Nowak) November 28, 2019