Ντέιβις: Η καλύτερη... επιστροφή της ιστορίας! (pic & vid)

Εντυπωσιακός ήταν ο Άντονι Ντέιβις κόντρα στους Πέλικανς στην επιστροφή του στη Νέα Ορλεάνη.

Ο Unibrow είχε 41 πόντους, οι οποίοι είναι οι περισσότεροι για παίκτη που γυρίζει για πρώτη φορά στο γήπεδο της πρώην ομάδας του.

Σίγουρα ένα ιδιαίτερο ματς για τον Ντέιβις που κάνει παπάδες φέτος στους Λέικερς.

Anthony Davis tallies 41 to set a NBA record for most points scored by any player in their first match-up against their former team! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/p3s2hWT1Mm

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 28, 2019