Πολύ καλό ξεκίνημα έχει στους Μπλέιζερς ο Καρμέλο Άντονι.

Ο Μέλο έκανε φοβερή εμφάνιση και κόντρα στους Θάντερ, εκεί όπου σούταρε με 9/11 σουτ.

Μετά από ένα κάρφωμα πήγε στον πάγκο και οι φίλαθλοι του Πόρτλαντ τον αποθέωσαν με φοβερό standing ovation.

Melo drops the hammer, gets a standing ovation from the Rip City faithful

STREAM HERE: https://t.co/dzCfH15Shm#RipCity pic.twitter.com/VYS3UJJID9

— NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) November 28, 2019