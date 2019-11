Έφτασε τους 33.000 πόντους ο ΛεΜπρόν (vid)

Δεν έχουν σταματημό τα ρεκόρ για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο... Βασιλιάς στο ματς των Λέικερς με τους Πέλικανς έγραψε ιστορία, καθώς με ένα τρίποντο που πέτυχε έφτασε τους 21 που χρειαζόταν για να μπει σε ένα τρομερά κλειστό κλαμπ. Ένα κλαμπ από παίκτες που έχουν σκοράρει στην καριέρα τους 33.000 και πλέον πόντους. Μαζί με τον ηγέτη των Λιμνάνθρωπων βρίσκονται ιερά τέρατα του μπάσκετ και συγκεκριμένα οι Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Καρλ Μαλόουν και Κόμπι Μπράιαντ.

IT'S GOING UP! LBJ to surpass 33,000 points! #LakeShow | @ESPNNBA pic.twitter.com/hblSQe2wJB

— NBA (@NBA) November 28, 2019