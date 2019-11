Έφτιαξαν αφίσες με τον... δειλό Ίρβινγκ οι φίλοι των Σέλτικς! (pics)

Ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν θα βρεθεί στο TD Garden για να κοντραριστεί με την πρώην ομάδα, τους Σέλτικς στο ματς με τους Νετς.

Αυτό δεν άρεσε και πολύ στους φίλους των Κελτών οι οποίοι βρήκαν έναν ιδιαίτερο τρόπο να τον πικάρουν.

Έφτιαξαν αφίσες με το πρώσοπο του και πάνω έγραψαν τη λέξη δειλός, θέλοντας να δείξουν πως φοβάται να τους αντιμετωπίσει.

Πέρυσι ο Uncle Drew έπαιξε στους Σέλτικς και πολλά δημοσιεύματα τόνιζαν πως δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις με τους συμπαίκτες του.

These fliers are posted on poles across the street from TD Garden. Kyrie Irving will not play tonight in Boston. pic.twitter.com/csk2mC3cuI

— Malika Andrews (@malika_andrews) November 27, 2019