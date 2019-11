ΛεΜπρόν: Γίνεται ο 4ος στην ιστορία με 33.000 πόντους! (pic)

Ακόμα μια σπουδαία στιγμή περιμένει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Βασιλιάς κοντράρεται με τους Πέλικανς και χρειάζεται 21 πόντους για να φτάσει τους 33.000.

Μόνο 3 παίκτες έχουν φτάσει σε αυτά τα επίπεδα στην ιστορία της λίγκας. Ο Τζαμπάρ, ο Μαλόουν και ο Κόμπι.

Μένει να δούμε αν θα το κάνει απόψε ο ΛεΜπρόν ή θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμα.

Entering tonight's LAL vs. NOP matchup on ESPN at 9:30pm/et, @KingJames is 21 PTS away from becoming the 4th player in @NBAHistory to reach 33,000 career points! pic.twitter.com/bLwjOGLjKt

— NBA (@NBA) November 27, 2019