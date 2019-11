Nτέιβις: Όλο το story της μετακόμισης στους Λέικερς σε 60 δευτερόλεπτα! (vid)

Talk of the town ήταν για πολύ καιρό την περσινή σεζόν ο Άντονι Ντέιβις και η επιθυμία του να φύγει από τους Πέλικανς.

Οι Λέικερς προσπάθησαν να τον πάρουν πριν την trade deadline, αλλά βρήκαν πάνω σε τοίχο. Τελικά η σπουδαία μετακόμιση έγινε το καλοκαίρι, με τους λιμνανθρώπους να φτιάχνουν ένα σούπερ δίδυμο με ΛεΜπρόν-Unibrow.

Με αφορμή την επιστροφή του (04:30) στη Νέα Ορλεάνη, το Bleacher Report παρουσίασε όλο το story της υπόθεσης Ντέιβις σε 60 δευτερόλεπτα.

Δείτε το

Brow returns to NOLA as a Laker tonight

How we got here in 60 seconds pic.twitter.com/aaPUqcIg9G

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 27, 2019