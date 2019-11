Τζορτζ: Μόνο αυτός και ο Λέοναρντ τέτοια στατιστική την τελευταία 10ετία! (pic)

Έμεινε 29 λεπτά στο παρκέ ο Πολ Τζορτζ, αλλά έκανε αισθητή την παρουσία του. Ο παικταράς των Κλίπερς μέτρησε 26 πόντους και 6 κλεψίματα, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στη νίκη.

Ο PG13 έγινε ο 2ος παίκτης με 26+ πόντους και 6+ κλεψίματα σε λιγότερο από 30 λεπτά την τελευταία δεκαετία.

Ο άλλος παίκτης που το έκανε είναι ο Καουάι Λέοναρντ.

Οι δυο τους στοχεύουν στην κορυφή του ΝΒΑ φέτος με τους Κλίπερς

@Yg_Trece racks up 26 PTS and 6 STL in 29 MIN in the @LAClippers win, becoming the second player to reach those numbers in 30 MIN or less over the last 10 seasons.

The first was his current teammate, Kawhi Leonard (26 PTS, 7 STL in 24 MIN on 4/5/2015). pic.twitter.com/vp3XWv7eSd

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 27, 2019