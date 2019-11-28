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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑ
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Σανς - Ουίζαρντς 132-140: Ηγέτης Μπιλ! (vid)

Σανς - Ουίζαρντς 132-140: Ηγέτης Μπιλ! (vid)

Σανς - Ουίζαρντς 132-140: Ηγέτης Μπιλ! (vid)
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Οι Ουίζαρντς καθάρισαν τους Σανς, με τον Μπιλ να κάνει μεγάλο ματς.

Το πήρε πάνω του ο Μπιλ μέσα στο Φοίνιξ.

Ο γκαρντ των Ουίζαρντς βοήθησε την ομάδα του να επικρατήσει με 140-132 των Σανς.

Ο Μπλ είχε 35 και ο Μπράιαντ είχε 23 με 9 ριμπάουντ.

Από την άλλη ο Μπούκερ είχε 27 με 8 ασίστ.

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