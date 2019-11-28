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Σπερς - Τίμπεργουλβς: Τάουνς-Ουίγκινς... δάγκωσαν το Σαν Αντόνιο! (vid)

Σπερς - Τίμπεργουλβς: Τάουνς-Ουίγκινς... δάγκωσαν το Σαν Αντόνιο! (vid)

Σπερς - Τίμπεργουλβς: Τάουνς-Ουίγκινς... δάγκωσαν το Σαν Αντόνιο! (vid)
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Oι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 113-101 των Σπερς, έχοντας πρωταγωνιστές τους Τάουνς και Εμπίντ.

Στο 10-8 ανέβηκαν οι Τίμπεργουλβς.

Η ομάδα της Μινεσότα επικράτησε με 113-101 των Σπερς μέσα στο Σαν Αντόνιο.

Ο Τάουνς είχε 23 με 14 ριμπάουντ, ενώ ο Ουίγκινς μέτρησε 26 με 8 ριμπάουντ.

Από την άλλη 22 μέτρησε ο Όλντριτζ και 20 ο ΝτεΡόζαν.

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