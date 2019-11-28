ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
  • NBA
  • UEFA EUROPA LEAGUE
  • CHALLENGE CUP

  • ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -

    vs

    ΜΚ ΧΙΜΚΙ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -

    vs

    ΒΑΛΕΝΘΙΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -

    vs

    KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    vs

    ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -

    vs

    ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Καβαλίερς - Μάτζικ 104-116: Με γαλλικό... κλειδί η νίκη του Ορλάντο! (vid)

Καβαλίερς - Μάτζικ 104-116: Με γαλλικό... κλειδί η νίκη του Ορλάντο! (vid)

Καβαλίερς - Μάτζικ 104-116: Με γαλλικό... κλειδί η νίκη του Ορλάντο! (vid)
Διαβάστε ξανά τη Live Περιγραφή του αγώνα

Oι Μάτζικ πήραν μια σημαντική νίκη στο Κλίβελαντ, έχοντας σε σπουδαία βραδιά τον Φουρνιέ.

Ανέβηκαν στο 7-10 οι Μάτζικ.

Το Ορλάντο επικράτησε με 116-104μέσα στο Κλίβελαντ, αφού ο Φουρνιέ είχε κέφια με 30 πόντους. Ο Ρος είχε 16 και οι Μπάμπα και Φουλτζ από 15.

Στον αντίποδα 20 πέτυχε ο Σέξτον και 13 με 15 ριμπάουντ ο Τόμπσον

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Ντέιβις: Η καλύτερη... επιστροφή της ιστορίας! (pic & vid)

Μπάσκετ

Το αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Μπάσκετ

Χόρνετς - Πίστονς 102-101: Πήραν το θρίλερ οι «σφήκες», μοιραίος Ρόουζ! (vid)

Μπάσκετ

Παναθηναϊκός: Για την 3η σερί νίκη στην επιστροφή Πιτίνο

Μπάσκετ

Στο... πόδι το Πόρτλαντ για τον Καρμέλο: «Μέλο, Μέλο, Μέλο!» (vid)

Μπάσκετ

Απολαυστικός Τόμπσον ως ρεπόρτερ στην πρώτη του συνέντευξη! (vid)

Best of internet