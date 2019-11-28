Καβαλίερς - Μάτζικ 104-116: Με γαλλικό... κλειδί η νίκη του Ορλάντο! (vid)

Ανέβηκαν στο 7-10 οι Μάτζικ.
Το Ορλάντο επικράτησε με 116-104μέσα στο Κλίβελαντ, αφού ο Φουρνιέ είχε κέφια με 30 πόντους. Ο Ρος είχε 16 και οι Μπάμπα και Φουλτζ από 15.
Στον αντίποδα 20 πέτυχε ο Σέξτον και 13 με 15 ριμπάουντ ο Τόμπσον
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT ST PETERSBURG 2vs
OLYMPIQUE LYON 0
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA CF 2vs
CHELSEA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LIVERPOOL FC 1vs
SSC NAPOLI 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC BARCELONA 3vs
BORUSSIA DORTMUND 1
ΤΕΛΙΚΟ
KRC GENK 1vs
RED BULL SALZBURG 4
ΤΕΛΙΚΟ
RB LEIPZIG 2vs
BENFICA 2
ΤΕΛΙΚΟ
SLAVIA PRAHA 1vs
INTER 3
ΤΕΛΙΚΟ
OSC LILLE 0vs
AFC AJAX 2
ΤΕΛΙΚΟ
TOTTENHAM HOTSPUR 4vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA 0vs
BAYERN MUNCHEN 6
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 121vs
UTAH JAZZ 102
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 104vs
ORLANDO MAGIC 116
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 97vs
SACRAMENTO KINGS 91
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 121vs
BROOKLYN NETS 110
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 102vs
DETROIT PISTONS 101
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 126vs
NEW YORK KNICKS 98
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 111vs
ATLANTA HAWKS 102
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 117vs
MIAMI HEAT 108
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 119vs
LOS ANGELES CLIPPERS 121
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 101vs
MINNESOTA 113
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 132vs
WASHINGTON WIZARDS 140
ΤΕΛΙΚΟ
NEW ORLEANS PELICANS 110vs
LOS ANGELES LAKERS 114
ΤΕΛΙΚΟ
PORTLAND 136vs
OKLAHOMA CITY 119
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 104vs
CHICAGO BULLS 90
TRABZONSPOR -vs
GETAFE CF -
FC ASTANA -vs
MANCHESTER UNITED -
FK KRASNODAR -vs
BASEL -
AZ ALKMAAR -vs
PARTIZAN -
BSC YOUNG BOYS -vs
FC PORTO -
ISTANBUL BASAKSEHIR -vs
AS ROMA -
OLEKSANDRIYA -vs
VFL WOLFSBURG -
WOLFSBERGER AC -vs
B. MONCHENGLADBACH -
AS SAINT-ETIENNE -vs
KAA GENT -
BESIKTAS -vs
SLOVAN BRATISLAVA -
CSKA MOSCOW -vs
LUDOGORETS RAZGRAD -
FERENCVAROS -vs
ESPANYOL -
SPORTING BRAGA -vs
WOLVES -
FEYENOORD ROTTERDAM -vs
RANGERS -
ROSENBORG -vs
LASK LINZ -
ARSENAL -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
LUGANO -vs
F.C. COPENHAGEN -
LAZIO -vs
CFR CLUJ -
SEVILLA FC -vs
QARABAG AGDAM -
CELTIC -vs
STADE RENNES -
MALMO FF -vs
DYNAMO KYIV -
VITORIA GUIMARAES -vs
STANDARD LIEGE -
SPORTING -vs
PSV EINDHOVEN -
DUDELANGE -vs
APOEL NICOSIA -
CHEV DIEKIRCH -vs
LINDAREN LUZERN -
Oι Μάτζικ πήραν μια σημαντική νίκη στο Κλίβελαντ, έχοντας σε σπουδαία βραδιά τον Φουρνιέ.
Ανέβηκαν στο 7-10 οι Μάτζικ.
Το Ορλάντο επικράτησε με 116-104μέσα στο Κλίβελαντ, αφού ο Φουρνιέ είχε κέφια με 30 πόντους. Ο Ρος είχε 16 και οι Μπάμπα και Φουλτζ από 15.
Στον αντίποδα 20 πέτυχε ο Σέξτον και 13 με 15 ριμπάουντ ο Τόμπσον