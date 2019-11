Αποθέωση Πολ Τζορτζ για Ντόντσιτς: «Θα είναι τρομακτικός όταν φτάσει στο prime του» (vid)

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Λος Άντζελες Κλίπερς είπε για τον Σλοβένο γκαρντ των Μάβερικς: «Το εντυπωσιακό είναι ότι παρά το νεαρό της ηλικίας του, κάνει πολύ καλά αυτά που κάνει. Και ακόμα είναι μωρό... Έχει τόσα πολλά να δείξει όσο θα μεγαλώνει. Θα είναι τρομακτικός όταν ολοκληρωθεί ως παίκτης και φτάσει στο prime του.»

“It’s going to be scary when he fully figures it out and starts to hit his prime.” Paul George with high praise for @luka7doncic Great question from @TaimonT717 #Mavs #MFFL pic.twitter.com/yxwtGIT0bP

— Dorothy J. Gentry (@DorothyJGentry) November 27, 2019