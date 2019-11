Μάβερικς – Κλίπερς: Το έβαλε από το... σπίτι του ο Πορζίνγκις (vid)

Μπορεί οι Κλίπερς να έχουν μετατρέψει το ντέρμπι με τους Μάβερικς σε περίπατο καθώς προηγούνται με 62-46 μέσα στο Ντάλας, ωστόσο το θέαμα δεν λείπει από το ματς. Θέαμα που δεν έχει να κάνει μόνο με καρφώματα, αλλά και με τρίποντα όπως αυτά στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα της δεύτερης περιόδου. Αρχικά ο Λέοναρντ ήταν αυτός που ευστόχησε, με τον Πορζίνγκις να το ακολουθεί, αλλά τον Λετονό να σκοράρει λίγο πιο κάτω από το κέντρο.

Kawhi triples, KP answers from DEEP before the half on @NBATV! pic.twitter.com/mXrZ8RZ7oQ

— NBA (@NBA) November 27, 2019