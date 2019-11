Με μπλουζάκι Μαριάνοβιτς ο Πορζίνγκις (vid)

Το ξεκίνημα των Μάβερικς την φετινή χρονιά είναι εξαιρετικό. Ένα ξεκίνημα που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στο καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα, κάτι που φαίνεται και από τα πιο απλά πράγματα. Όπως ας πούμε την άφιξη του Κρίσταπς Πορζίνγκις στο γήπεδο για το ματς με τους Κλίπερς. Ο Λετονός φορούσε ένα μπλουζάκι που είχε στάμπα το πρόσωπο του συμπαίκτη του Μπόμπαν Μαριάνοβιτς και φυσικά αποθεώθηκε για την στιλιστική του προτίμηση!

Rep your squad! @kporzee coming in hot with the @BobanMarjanovic shirt#CenterCourt pic.twitter.com/IjB9bWVVSg

— NBA TV (@NBATV) November 26, 2019