O Mπέβερλι έχει πρότυπο τον Γκαρνέτ και το δείχνει στο παρκέ! (vid)

Πρότυπο τον Κέβιν Γκαρνέτ έχει ο Πάτ Μπέβερλι και δεν προκαλεί σε πολλούς εντύπωση, αν δουν τι κάνει μέσα στο παρκέ..

Το ΝΒΑ έφτιαξε video με τις γεμάτες πάθος αντιδράσεις του έμπειρου γκαρντ, οι οποίες θυμίζουν τον Big Ticket. Είναι... η φωνή στην άμυνα των Κλίπερς και έτοιμος να θυσιάσει το κορμί του σε κάθε κατοχή.

Δείτε το video

Relentless.

Aggressive.

Grit. @patbev21 idolized @KevinGarnett5KG & his plays shows it... @LAClippers visit DAL TONIGHT at 8:30pm/et on @NBATV. #ClipperNation pic.twitter.com/ewOmJRu1He

