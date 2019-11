Τεράστιος Γκαρνέτ: Μοναδικός στο TOP 50 σε όλες τις βασικές κατηγορίες! (pic)

Είναι ένας εκ των κορυφαίων ψηλών στην ιστορία του ΝΒΑ.

Μεγαλούργησε στους Τίμπεργουλβς, εκεί όπου αναδείχθηκε και MVP, ενώ γιγάντωσε τον μύθο του στους Σέλτικς, πανηγυρίζοντας πρωτάθλημα παρέα με Πιρς και Άλεν.

Ο τεράστιος Κέβιν Γκαρντ βρίσκεται σε μια ξεχωριστή λίστα που δεν υπάρχει κανείς άλλος.

O KG είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που βρίσκεται στο TOP 50 σε όλες τις βασικές στατιστικές κατηγορίες.

Είναι 17ος σε πόντους 9ος στα ριμπάουντ, 18ος σε κλεψίματα και μπλοκ, αλλά και 49ος στις ασίστ.

Υπόκλιση στον Big Ticket!

Kevin Garnett is the only player in NBA history to be top 50 in all major stat categories:

◽️#17 in Points

◽️#9 in Rebounds

◽️#49 in Assists

◽️#18 in Blocks

◽️#18 in Steals

Legendary. pic.twitter.com/ggrlE56SRf

— The Truth Hurts (@NBATruthHurts) November 25, 2019