Ντέιβις: «Ματς της χρονιάς για μένα οι Πέλικανς, κομμάτι μου η Νέα Ορλεάνη» (vid)

Aπό το 2012 μέχρι και το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο Άντονι Ντέιβις βρισκόταν στους Πέλικανς.

Έχει δεθεί με την ομάδα, κάτι που έδειξε, μιλώντας στον Σαμς Σαράνια για την επιστροφή του στη Νέα Ορλεάνη με αφορμή το ματς των Λέικερς (28/11).

«Αυτό είναι το παιχνίδι της σεζόν για μένα. Η Νέα Ορλεάνη είναι κομμάτι της ζωής μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Unibrow.

Anthony Davis on his New Orleans return Wednesday and one thing he’d redo in final days as a Pelican: “That’s a game of the year for me. New Orleans is a part of me.” From my sit-down with the Lakers star on @Stadium. pic.twitter.com/Wjbw7RONLu

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 26, 2019