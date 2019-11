Με Τζόρνταν-Κόμπι και χωρίς ΛεΜπρόν το TOP 5 αθλητών του Αρτέστ! (pic)

Την κορυφαία πεντάδα αθλητών της ιστορίας κλήθηκε να επιλέξει ο Ρον Αρτέστ και έβαλε μέσα 2 μπασκετμπολίστες.

Στο Νο.1 φυσικά είχε τον GOAT Τζόρνταν, στη δεύτερη θέση του φοβερού Τομ Μπρέιντι από το NFL και πίσω τον πυγμάχο Γουάιλντερ.

Την 5άδα συμπληρώνουν ο σπουδαίος Μοχάμεντ Άλι και ο τεράστιος Κόμπι Μπράιαντ.

Top 5 athletes of all time

1. Michael Jordan

2. Tom Brady

3. Deontay Wilder

4. Muhammad Ali

5. Kobe Bryant

Who is your top 5 of all time ?

— Metta World Peace (@MettaWorld37) November 26, 2019