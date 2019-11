Αντετοκούνμπο: Έχει 17 σερί double doubles, «κυνηγάει» το ρεκόρ του Ουόλτον! (pic)

Ο «Greek Freak» έχει ξεκινήσει εξωπραγματικά την σεζόν στο ΝΒΑ, οδηγεί τους Μπακς και γράφει ιστορία με τα κατορθώματα του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 32 πόντους στο δεύτερο μέρος, έπαιξε 38 λεπτά και με το τέλος του παιχνιδιού, κόντρα στους Τζαζ, δεν είχε λάθος.

Συνολικά μέτρησε 50 πόντους, 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ το σερί με τα double doubles του έχει φτάσεις αισίως τα 17. Με αυτή την επίδοση σε έναρξη σεζόν ο σταρ του Μιλγουόκι «κυνηγά» τον Μπιλ Ουόλτον, που έχει το ρεκόρ από την σεζόν 1976/77, όπου μέτρησε 34 «διπλές» εμφανίσεις.

@Giannis_An34 recorded his 17th-straight double-double tonight, the longest double-double streak to start a season since @BillWalton in 1976-77 (34). pic.twitter.com/XQqODfms46

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 26, 2019