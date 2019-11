Την ώρα που ετοιμαζόταν να κάνει δηλώσεις για τους 28 πόντους του κόντρα στους Μπουλς, είδε από μακριά τον γιο του σε βιντεοκλήση και φυσικά τον χαιρέτησε με τον γνωστό του τρόπο!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.

Following his 25 points, @carmeloanthony salutes his son! pic.twitter.com/0SvrGkrEbY

— NBA (@NBA) November 26, 2019