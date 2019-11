Αντετοκούνμπο: Μπήκε στο κλειστό club των Τζόρνταν, Μόουζες Μαλόουν και Καρμέλο! (pic)

Συγκεκριμένα έγινε ο 4ος παίκτης που τελείωσε ένα ματς έχοντας 50+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και κανένα απολύτως λάθος!

Κάτι που έχουν καταφέρει στο παρελθόν μόνο οι Μάικλ Τζόρνταν (και μάλιστα δύο φορές, τις σεζόν 1989-90 και 199091), Μόουζες Μαλόουν (1986-87) και Καρμέλο Άντονι (2013-14).

Πλέον στο «κλειστό club» ανήκει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

@Giannis_An34 (50 PTS, 14 REB, 0 TO) joins Moses Malone, Michael Jordan and @carmeloanthony as the only players to record 50 PTS, 10 REB and 0 TOs in a game since TOs became an official stat in 1977-78. pic.twitter.com/QTblTJ9fj3

— NBA (@NBA) November 26, 2019