Ο παίκτης του Σακραμέντο σταμάτησε στους 41 πόντους, αριθμός που ισοδυναμεί με προσωπικό ρεκόρ καριέρας, ενώ ευστόχησε σε 11 τρίποντα, τα οποία είναι τα περισσότερα που έχε πετύχει ποτέ παίκτης των Κινγκς!

Συγκεκριμένα είχε 4/5 δίποντα, 11/21 τρίποντα, 0/1 βολή, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

@buddyhield heats up for career highs in PTS (41) and 3PM (11)! #SacramentoProud pic.twitter.com/uLJLnKn366

— NBA (@NBA) November 26, 2019