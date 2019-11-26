Ο φοβερός Πόρτερ έκανε... πόστερ 2 παίκτες των Νετς! (vid)

Aγριεμένος ο rookie των Καβς.
Ο Πόρτερ πατησε γερά και έκανε πόστερ τους Χάρις και Τεμπλ.
Δείτε τη φάση
Kevin Porter Jr. over TWO Netspic.twitter.com/n3nkOL6Idz
— Bleacher Report (@BleacherReport) November 26, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 130vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ASTON VILLA 2vs
NEWCASTLE UNITED 0
ΤΕΛΙΚΟ
SPAL 1vs
GENOA CFC 1
TOTTENHAM HOTSPUR -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
GALATASARAY -vs
CLUB BRUGGE -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
BAYER 04 LEVERKUSEN -
REAL MADRID -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
JUVENTUS -vs
ATLETICO MADRID -
CRVENA ZVEZDA -vs
BAYERN MUNCHEN -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
BAYER 04 LEVERKUSEN -
GALATASARAY -vs
CLUB BRUGGE -
REAL MADRID -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
JUVENTUS -vs
ATLETICO MADRID -
TOTTENHAM HOTSPUR -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ATALANTA -vs
DINAMO ZAGREB -
MANCHESTER CITY -vs
SHAKHTAR DONETSK -
CRVENA ZVEZDA -vs
BAYERN MUNCHEN -
LIVE
DETROIT PISTONS 53vs
ORLANDO MAGIC 55
LIVE
INDIANA PACERS 69vs
MEMPHIS GRIZZLIES 56
LIVE
CLEVELAND CAVALIERS 51vs
BROOKLYN NETS 52
LIVE
BOSTON CELTICS 28vs
SACRAMENTO KINGS 34
LIVE
MIAMI HEAT 44vs
CHARLOTTE HORNETS 36
LIVE
TORONTO RAPTORS 35vs
PHILADELPHIA 76ERS 39
LIVE
ATLANTA HAWKS 39vs
MINNESOTA 41
LIVE
CHICAGO BULLS 2vs
PORTLAND 3
LIVE
MILWAUKEE BUCKS 5vs
UTAH JAZZ 7
SAN ANTONIO SPURS -vs
LOS ANGELES LAKERS -
GOLDEN STATE -vs
OKLAHOMA CITY -
Ο rookie των Καβς απογειώθηκε και... διέλυσε 2 παίκτες των Νετς.
Aγριεμένος ο rookie των Καβς.
Ο Πόρτερ πατησε γερά και έκανε πόστερ τους Χάρις και Τεμπλ.
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Kevin Porter Jr. over TWO Netspic.twitter.com/n3nkOL6Idz
— Bleacher Report (@BleacherReport) November 26, 2019