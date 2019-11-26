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Ο φοβερός Πόρτερ έκανε... πόστερ 2 παίκτες των Νετς! (vid)

Ο φοβερός Πόρτερ έκανε... πόστερ 2 παίκτες των Νετς! (vid)

Ο φοβερός Πόρτερ έκανε... πόστερ 2 παίκτες των Νετς! (vid)

Ο rookie των Καβς απογειώθηκε και... διέλυσε 2 παίκτες των Νετς.

Aγριεμένος ο rookie των Καβς.

Ο Πόρτερ πατησε γερά και έκανε πόστερ τους Χάρις και Τεμπλ.

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