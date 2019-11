Δυσάρεστα μαντάτα για τους Γκρίζλις.

Ο Τζα Μοράντ έπεσε άτσαλα στο παρκέ πάνω δίπλα σε έναν κάμεραμαν, χτύπησε στην πλάτη και αποχώρησε από το ματς υποβασταζόμενος.

Άτυχος ο rookie των αρκούδων.

Δείτε πως χτύπησε

Ja Morant is down bad after falling down bad into a cameraman pic.twitter.com/JRtwm1g8Fp

— Chris Montano (@gswchris) November 26, 2019