Ο Μπιτάτζε... έσβησε τα φώτα στον Τζάκσον! (vid)

Χωρίς τον Μπιτάτζε λογάριαζε ο Τζάκσον.
Ο ψηλός των Γκρίζλις πήγε για κάρφωμα, αλλά ο σέντερ των Πέισερς τον κέρασε ένα φοβερό στοπ.
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— Indiana Pacers (@Pacers) November 26, 2019
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Ο Τζάρεν Τζάκσον πήγε για κάρφωμα, αλλά ο Μπιτάτζε τον έκοψε εντυπωσιακά.
Χωρίς τον Μπιτάτζε λογάριαζε ο Τζάκσον.
Ο ψηλός των Γκρίζλις πήγε για κάρφωμα, αλλά ο σέντερ των Πέισερς τον κέρασε ένα φοβερό στοπ.
Απολαύστε το
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— Indiana Pacers (@Pacers) November 26, 2019