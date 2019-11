Αντετοκούνμπο: Οι καλύτεροι μέσοι όροι της καριέρας του! (vid)

Πράματα και θάματα κάνει και τη φετινή σεζόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Σε αυτά τα 16 ματς που έχει παίξει μετρά 29.9 πόντους, 13.9 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ. Αυτό σημαίνει πως και οι τρεις μέσοι όροι είναι οι καλύτεροι στην καριέρα του.

Απόψε κοντράρεται με τους Τζαζ (03:00), από τους οποίους θέλει να πάρει εκδίκηση για την ήττα στο προηγούμενο μεταξύ τους ματς με το σουτ του Μπογκντάνοβιτς.

Greek Freak απέναντι σε Ντόνοβαν Μίτσελ!

Through 16 games, Giannis is averaging career-highs with:

29.9 PPG | 13.9 RPG | 6.5 APG pic.twitter.com/JaBXMS2KGG

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 25, 2019