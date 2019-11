Σέλτικς - Κινγκς 103-102: Ο Σμαρτ το... πήρε πάνω του! (vid)

Το λέει η ψυχή του! Ο Μάρκους Σμαρτ δεν άφησε τη Βοστώνη να χάσει, καθώς με δικά του καλάθια στο τέλος έγραψε το 103-102 και οδήγησε τους Σέλτικς στο 12-4.

Ο γκαρντ των Κελτών έκανε το 103-102, 31 δευτερόλεπτα για το τέλος, με τον Μπογκντάνοβιτς να αστοχεί στην τελευταία επίθεση.

Ο Μπράουν είχε 24, ο Τέιτουμ 20, ενώ ο Σμαρτ 17 με 7 ασίστ. Στον αντίποδα ο Χιλντ έκανε ματσάρα με 41 πόντους (career high) και ρεκόρ στην ιστορία των Κινγκς στα τρίποντα (11).

Buddy Hield hit a Kings franchise record 11 threes tonight as part of a career-high 41 points.

The Kings still lost.

Hield's 11 3-pt FG are tied for the most in a loss in NBA history. The only other player to hit 11 3-pt FG and lose is Stephen Curry, who has done so twice. pic.twitter.com/Mdwwat9YGv

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 26, 2019