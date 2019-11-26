ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • UEFA CHAMPIONS LEAGUE
  • NBA
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Χοκς - Τίμπεργουλβς 113-125: Ο Τάουνς νίκησε τον Γιανγκ!

Χοκς - Τίμπεργουλβς 113-125: Ο Τάουνς νίκησε τον Γιανγκ!

Χοκς - Τίμπεργουλβς 113-125: Ο Τάουνς νίκησε τον Γιανγκ!
Διαβάστε ξανά τη Live Περιγραφή του αγώνα

Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 125-113 των Χοκς, με τους Τάουνς και Γιανγκ να κάνουν μεγάλο ματς για κάθε ομάδα.  

Οι λύκοι πήραν τη νίκη με 125-113 και έφτασαν στο 9-8.

Ο Τάουνς έκανε μεγάλο ματς με 28, 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ, ενώ 25 είχε ο Ουίγκινς.

Για τα γεράκια 37 είχε ο Γιανγκ και 22 ο Πάρκερ.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Χιτ - Χόρνετς 117-100: Το Μαϊάμι πετάει... φλόγες! (vid)

Μπάσκετ

Μπουλς - Μπλέιζερς 94-117: Ο Καρμέλο είναι εδώ! (vid)

Μπάσκετ

Σέλτικς - Κινγκς 103-102: Ο Σμαρτ το... πήρε πάνω του! (vid)

Μπάσκετ

Σπερς - Λέικερς 104-114: «Βασιλιάς» ΛεΜπρόν στο Σαν Αντόνιο! (vid)

Μπάσκετ

Αντετοκούνμπο: Η 50άρα, ο Τζόρνταν και τα 3 ρεκόρ! (pics)

Μπάσκετ

Μπακς - Τζαζ: Ο «50άρης» Γιάννης και τα... όργια του! (vid)

Best of internet