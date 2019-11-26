Χοκς - Τίμπεργουλβς 113-125: Ο Τάουνς νίκησε τον Γιανγκ!

Οι λύκοι πήραν τη νίκη με 125-113 και έφτασαν στο 9-8.
Ο Τάουνς έκανε μεγάλο ματς με 28, 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ, ενώ 25 είχε ο Ουίγκινς.
Για τα γεράκια 37 είχε ο Γιανγκ και 22 ο Πάρκερ.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 130vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ASTON VILLA 2vs
NEWCASTLE UNITED 0
ΤΕΛΙΚΟ
SPAL 1vs
GENOA CFC 1
TOTTENHAM HOTSPUR -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
GALATASARAY -vs
CLUB BRUGGE -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
BAYER 04 LEVERKUSEN -
REAL MADRID -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
JUVENTUS -vs
ATLETICO MADRID -
CRVENA ZVEZDA -vs
BAYERN MUNCHEN -
GALATASARAY -vs
CLUB BRUGGE -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
BAYER 04 LEVERKUSEN -
JUVENTUS -vs
ATLETICO MADRID -
TOTTENHAM HOTSPUR -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ATALANTA -vs
DINAMO ZAGREB -
MANCHESTER CITY -vs
SHAKHTAR DONETSK -
CRVENA ZVEZDA -vs
BAYERN MUNCHEN -
REAL MADRID -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 126vs
MEMPHIS GRIZZLIES 114
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 106vs
BROOKLYN NETS 108
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 103vs
ORLANDO MAGIC 88
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 117vs
CHARLOTTE HORNETS 100
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 101vs
PHILADELPHIA 76ERS 96
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 113vs
MINNESOTA 125
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 103vs
SACRAMENTO KINGS 102
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 94vs
PORTLAND 117
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 122vs
UTAH JAZZ 118
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 104vs
LOS ANGELES LAKERS 114
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 97vs
OKLAHOMA CITY 100
Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 125-113 των Χοκς, με τους Τάουνς και Γιανγκ να κάνουν μεγάλο ματς για κάθε ομάδα.
Οι λύκοι πήραν τη νίκη με 125-113 και έφτασαν στο 9-8.
Ο Τάουνς έκανε μεγάλο ματς με 28, 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ, ενώ 25 είχε ο Ουίγκινς.
Για τα γεράκια 37 είχε ο Γιανγκ και 22 ο Πάρκερ.