Μόντρεζλ Χάρελ: Από «μαθητούδι» του Πιτίνο, θησαυρός για τους Κλίπερς (pics & vids)

Το παρουσιαστικό του επιβλητικό, όπως ακριβώς είναι και ο ίδιος στο παρκέ. Ένταση, δύναμη αλλά και ευαισθησία «παγιδευμένα» σε σώμα ύψους 2.01μ.

Ο Μόντρεζλ Χάρελ «is living his best life», που λένε κι οι Αμερικανοί, δηλαδή «ζει την καλύτερή του ζωή», στους Κλίπερς και παιχνίδι το παιχνίδι επιβεβαιώνει την χρονιά εκτόξευσης που διανύει. Και είμαστε μόλις στην αρχή της σεζόν!

Ο 25χρονος πάουερ φόργουορντ, μαζί με τους Λέοναρντ, Ουίλιαμς και Τζορτζ «παρέσυρε» τους Πέλικανς (134-109), κάνοντας ρεκόρ καριέρας σε πόντους (34), και οδήγησε τους Κλίπερς στην πέμπτη σερί νίκη τους.

«Θα κάνω ό,τι είναι στη δύναμή μου, για να βοηθήσω την ομάδα μου να νικάει. Ό,τι χρειαστούν από εμένα, είτε είναι σκοράρισμα, είτε τάπες, ριμπάουντ, έξτρα κατοχές. Ό,τι χρειάζεται για τη νίκη», είχε αναφέρει πέρυσι σε συνέντευξή του, ενώ μετά το ματς με την ομάδα της Νέας Ορλεάνης, ο Λου Ουίλιαμς είπε πολύ εύστοχα για τον συμπαίκτη του:

«Είναι μια κυριολεκτικά ασταμάτητη δύναμη»!

Ο Χάρελ κάνει όλη τη ζημιά γύρω από τη ρακέτα. Διακρίνεται από γρηγοράδα, οξυδέρκεια, επιθετικότητα, κάνει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, και «τα χέρια του είναι απίστευτα», όπως είχε υποστηρίξει το «thecrunchzone.com» σε παλαιότερο άρθρο του.

Οι αντίπαλοί του πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν και τον υποτιμούν, με αποτέλεσμα να παραδίδονται στις... ορέξεις του.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ: ΤΟ «Α» ΚΑΙ ΤΟ «Ω»

Όλα ξεκινούν από τις βάσεις που πήρε ο Χάρελ, στα πρώτα του βήματα στα παρκέ. Περνώντας από το ιδιωτικό οικοτροφείο αρρένων, Hargrave Military Academy, της Βιρτζίνια ο «γίγαντας» των Κλίπερς σκληραγωγήθηκε. Πολύ. Πέρασε πολλά, άντεξε και πήρε μαθήματα ζωής, που τού είναι χρήσιμα μέχρι και σήμερα.

Ο ίδιος αφοσιώθηκε στα μαθήματα και τα σπορ, χωρίς να τού αποσπά τίποτα την προσοχή, χαρακτηρίζοντας εκείνη την περίοδο ως «σκληρή μετάβαση», η οποία δεν ήταν εύκολη για όλους.

«Είδα πολλούς να “σπάνε” τις πρώτες δυο - τρεις εβδομάδες. Είναι ένας τελείως διαφορετικός τρόπος νοοτροπίας και κάτι που πρέπει να είσαι πρόθυμος να κάνεις. Να είσαι πνευματικά έτοιμος γι' αυτό», είχε πει ο ανθεκτικός Χάρελ.

«Όταν η συνέχεια είναι σκληρή, οι σκληροί συνεχίζουν», λένε. Και ο Χάρελ προχωρά ακάθεκτος!

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΡΙΚ ΠΙΤΙΝΟ

So excited to see @MONSTATREZZ & @spidadmitchell -couldn’t be any prouder of two special men pic.twitter.com/y1lXYHm3DL

Ο Ρικ Πιτίνο έχει πολλά αγαπημένα παιδιά από τις εποχές που ήταν στο Λούιβιλ. Τον έχουμε ακούσει να αναφέρεται για τον Ντόνοβαν Μίτσελ ουκ ολίγες φορές. Ακόμα ένας, όμως, που έχει θέση στην καρδιά του είναι και ο Μόντρεζλ Χάρελ.

Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και της Εθνικής Ελλάδος είχε παρακολουθήσει το Κλίπερς - Τζαζ και είχε δει τα... μαθητούδια του.

Ο Χάρελ έμεινε τρία χρόνια στο Λούιβιλ (2012-15), πριν επιλεγεί στο Νο32 του draft 2015 από τους Ρόκετς, και οδήγησε τους Cardinals στο πρωτάθλημα του 2013, το οποίο, όμως, αφαιρέθηκε από την ομάδα, εξαιτίας «ροζ» σκανδάλου. Επίσης, αναδείχθηκε στην καλύτερη πρώτη ομάδα της American Athletic Conference το 2014 και στην δεύτερη καλύτερη το 2015, παίρνοντας την ίδια χρονιά το βραβείο «Καρλ Μαλόουν», το οποίο απονέμεται στον καλύτερο πάουερ φόργουορντ του NCAA.

Ο Ρικ Πιτίνο, κατά την πρώτη του θητεία στην Ελλάδα, είχε παραλληλίσει αρκετές φορές τα «Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός» με τα «Κεντάκι - Λούιβιλ» και από το... ψάξιμό μας δεν ξέφυγε ένα βίντεο από εκείνο το ματς, όπου ο Χάρελ και ο Πιτίνο είχαν βγει εκτός εαυτού με τους αντιπάλους τους!

Shit kind of hit the fan near the end of the first half of today's Louisville-Western Kentucky game. After a post-rebound scrum between the two teams, Louisville forward Montrezl Harrell tried to throw a punch, and apparently hurt a referee in the process.