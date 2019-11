Ντόντσιτς: Η «μυθική» εμφάνιση του πιτσιρικά κόντρα στους Ρόκετς! (vid)

Ο νεαρός Σλοβένος των Μάβερικς οδήγησε με «μυθική» εμφάνιση την ομάδα του Ντάλας, σε ακόμα μια νίκη, κόντρα στους Ρόκετς αυτή την φορά. Ο Λούκα Ντόντσιτς τέλειωσε το παιχνίδι με 41 πόντους, 10 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα και έχει βάλει το όνομα του για τα καλά στην συζήτηση για τον φετινό MVP.

Άλλωστε και πως αλλιώς αφού στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια μετρά, 37 πόντους , 11.8 ασίστ και 8.5 ριμπάουντ, με 55% ποσοστό στα σουτ.

Δείτε την εμφάνιση του κόντρα στην ομάδα των Ρόκετς:

41 PTS, 6 REB, 10 AST

4th straight with 30+PTS, 10+AST

5th DAL win in a row@luka7doncic stays hot as the @dallasmavs top Houston on the road! #MFFL pic.twitter.com/qUD3aZpOGB

