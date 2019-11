Ντόντσιτς για Νοβίτσκι: «Πέρυσι είχαμε τον Ντιρκ στην άμυνα οπότε ήταν δύσκολο» (vid)

Οι Μάβερικς έκαναν ακόμα μια νίκη, κόντρα στους Ρόκετς αυτή την φορά, με τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι. Μετά το τέλος του αγώνα, φυσικά τα φώτα έπεσαν πάνω στον νεαρό Σλοβένο, που στις δηλώσεις του αποφάσισε να αστειευτεί με τον μύθο του Ντάλας, τον Ντιρκ Νοβίτσκι.

«Έχουμε πιο πολύ αυτοπεποίθηση φέτος. Πέρυσι είχαμε τον Ντιρκ στην άμυνα οπότε ήταν δύσκολο. Αστειεύομαι. Καλύπτει ο ένας τον άλλον, παίζουμε το παιχνίδι με τον σωστό τρόπο».

"Last year, we had Dirk on defense, so it was tough.”

Luka jokes that the Mavs' defense is better this year without Dirk

