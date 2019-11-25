Ρόκετς-Μάβερικς 123-137: Ντόντσιτς πετάει, Πορζίνγκις καρφώνει (vid)

Σ' αυτή τη φάση ο Λούκα Ντόντσιτς δεν εκτέλεσε, αλλά δημιούργησε.
Πέταξε όμορφα την μπάλα για τον Πορζίνγκις κι ο Λετονός κάρφωσε εντυπωσιακά.
LUKA TO KP!!!#MFFL pic.twitter.com/VnZNEhrTOC
— Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 24, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 1vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 1vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SHEFFIELD UNITED 3vs
MANCHESTER UNITED 3
ΤΕΛΙΚΟ
VILLARREAL CF 1vs
CELTA DE VIGO 3
ΤΕΛΙΚΟ
TSG 1899 HOFFENHEIM 1vs
1. FSV MAINZ 05 5
ASTON VILLA -vs
NEWCASTLE UNITED -
SPAL -vs
GENOA CFC -
LIVE
NEW YORK KNICKS 80vs
BROOKLYN NETS 88
LIVE
WASHINGTON WIZARDS 92vs
SACRAMENTO KINGS 100
DENVER NUGGETS -vs
PHOENIX SUNS -
LOS ANGELES CLIPPERS -vs
NEW ORLEANS PELICANS -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ANTALYASPOR -vs
GAZISEHIR GAZIANTEP -
BAHCESEHIR KOLEJI -vs
ANADOLU EFES -
Εντυπωσιακή φάση από τους δύο Ευρωπαίους των Μάβερικς.
Σ' αυτή τη φάση ο Λούκα Ντόντσιτς δεν εκτέλεσε, αλλά δημιούργησε.
Πέταξε όμορφα την μπάλα για τον Πορζίνγκις κι ο Λετονός κάρφωσε εντυπωσιακά.
LUKA TO KP!!!#MFFL pic.twitter.com/VnZNEhrTOC
— Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 24, 2019