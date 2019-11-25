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Ρόκετς-Μάβερικς 123-137: Ντόντσιτς πετάει, Πορζίνγκις καρφώνει (vid)

Ρόκετς-Μάβερικς 123-137: Ντόντσιτς πετάει, Πορζίνγκις καρφώνει (vid)

Ρόκετς-Μάβερικς 123-137: Ντόντσιτς πετάει, Πορζίνγκις καρφώνει (vid)

Εντυπωσιακή φάση από τους δύο Ευρωπαίους των Μάβερικς.

Σ' αυτή τη φάση ο Λούκα Ντόντσιτς δεν εκτέλεσε, αλλά δημιούργησε. 

Πέταξε όμορφα την μπάλα για τον Πορζίνγκις κι ο Λετονός κάρφωσε εντυπωσιακά. 

 

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