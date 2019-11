Ντόντσιτς: Ο 2ος νεότερος παίκτης του ΝΒΑ με 30+ πόντους σε 4 σερί ματς! (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε 41 πόντους στους Ρόκετς και σημείωσε για 4ο σερί ματς πάνω από 30 πόντους.

Ετσι, έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης στο ΝΒΑ που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Ο πρώτος είναι ο Κέβιν Ντουράντ.

Μάλιστα, είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 30+ πόντους και 10+ ασίστ σε 4 σερί ματς!

Luka Doncic becomes the 2nd youngest player in @NBAHistory to score 30+ points in 4 straight games (Kevin Durant).

He is also the first @dallasmavs player in franchise history to record 30+ points and 10+ assists in 4 straight games. pic.twitter.com/9TftGsoXV2

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 24, 2019