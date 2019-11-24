To 37άρι του Μίτσελ που... εκτέλεσε τους Πέλικανς

Για άλλη μια φορά ο Μίτσελ ήταν πρωταγωνιστής στο ματς των Τζαζ.
Ο «Spida» είχε 37 πόντους... καθαρίζοντας τους Πέλικανς. Εξαιρετικός ήταν και ο Μπογκντάνοβιτς με 28.
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ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
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ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 0
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ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0
SHEFFIELD UNITED -vs
MANCHESTER UNITED -
VILLARREAL CF -vs
CELTA DE VIGO -
TSG 1899 HOFFENHEIM -vs
1. FSV MAINZ 05 -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
SHEFFIELD UNITED -vs
MANCHESTER UNITED -
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OSASUNA 0vs
ATHLETIC BILBAO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ESPANYOL 1vs
GETAFE CF 1
SD EIBAR -vs
DEPORTIVO ALAVES -
VILLARREAL CF -vs
CELTA DE VIGO -
REAL VALLADOLID -vs
SEVILLA FC -
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AS ROMA 0vs
BRESCIA 0
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US SASSUOLO 0vs
LAZIO 0
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HELLAS VERONA 0vs
ACF FIORENTINA 0
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FC BOLOGNA 2vs
PARMA 2
SAMPDORIA -vs
UDINESE -
LECCE -vs
CAGLIARI -
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FC AUGSBURG 0vs
HERTHA BSC 0
TSG 1899 HOFFENHEIM -vs
1. FSV MAINZ 05 -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 98vs
PHOENIX SUNS 100
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 115vs
CHICAGO BULLS 116
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 111vs
ORLANDO MAGIC 106
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 104vs
SAN ANTONIO SPURS 111
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 113vs
MIAMI HEAT 86
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 116vs
TORONTO RAPTORS 119
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 110vs
PORTLAND 104
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 108vs
LOS ANGELES LAKERS 109
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 104vs
DETROIT PISTONS 90
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 128vs
NEW ORLEANS PELICANS 120
HOUSTON ROCKETS -vs
DALLAS MAVERICKS -
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GIRONDINS BORDEAUX 1vs
AS MONACO 1
AS SAINT-ETIENNE -vs
MONTPELLIER HSC -
TOULOUSE FC -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
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ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 0
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ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 0
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 3vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1
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ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 0vs
ΒΕΡΟΙΑ 1
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ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 2
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ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 2
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Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 0vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
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ALANYASPOR 0vs
GOZTEPE 0
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KASIMPASA 0vs
GENCLERBIRLIGI 0
ΤΕΛΙΚΟ
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SIVASSPOR 4
YENI MALATYASPOR -vs
FENERBAHCE -
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FK KRASNODAR 2
ΤΕΛΙΚΟ
UFA 1vs
FK SOCHI 1
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URAL 0vs
SPARTAK MOSKVA 0
CSKA MOSCOW -vs
KRYLIA SOVETOV -
ΤΕΛΙΚΟ
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SAN PABLO BURGOS 78
ΤΕΛΙΚΟ
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FC BARCELONA -
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VALENCIA -
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GRAN CANARIA -
MILANO -vs
SASSARI -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ALMA TRIESTE -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
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HAPPY CASA BRINDISI -vs
ORIORA PISTOIA -
VIRTUS ROMA -vs
DE LONGHI TREVISO -
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TRENTO -
RED OCTOBER CANTU -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
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SIGORTAM.NET ITU -vs
BURSASPOR -
ΤΕΛΙΚΟ
AFYON BELEDIYE 66vs
PINAR KARSIYAKA 75
ΤΕΛΙΚΟ
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OGM ORMANSPOR 73
FENERBAHCE BEKO -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
ΠΑΟΚ -vs
OFI -
PORTUGUESA RJ -vs
CORINTHIANS-SP U23 -
Ο Ντόνοβαν Μίτσελ πέτυχε 37 πόντους κόντρα στους Πέλικανς και βοήθησε τους Τζαζ να φτάσουν στη νίκη.
Για άλλη μια φορά ο Μίτσελ ήταν πρωταγωνιστής στο ματς των Τζαζ.
Ο «Spida» είχε 37 πόντους... καθαρίζοντας τους Πέλικανς. Εξαιρετικός ήταν και ο Μπογκντάνοβιτς με 28.
Δείτε τα καλύτερα του Ντόνοβαν Μίτσελ