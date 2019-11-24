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To 37άρι του Μίτσελ που... εκτέλεσε τους Πέλικανς

To 37άρι του Μίτσελ που... εκτέλεσε τους Πέλικανς

To 37άρι του Μίτσελ που... εκτέλεσε τους Πέλικανς

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ πέτυχε 37 πόντους κόντρα στους Πέλικανς και βοήθησε τους Τζαζ να φτάσουν στη νίκη. 

Για άλλη μια φορά ο Μίτσελ ήταν πρωταγωνιστής στο ματς των Τζαζ.

Ο «Spida» είχε 37 πόντους... καθαρίζοντας τους Πέλικανς. Εξαιρετικός ήταν και ο Μπογκντάνοβιτς με 28.

Δείτε τα καλύτερα του Ντόνοβαν Μίτσελ

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