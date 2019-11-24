ΛεΜπρόν: Η «βασιλική» 30άρα με Γκρίζλις (vid)

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος έχει και τα παράπονα του από τη διαιτησία.
Ο Βασιλιάς είχε 30 πόντους κόντρα στους Γκρίζλις, κάτι που επέτρεψε στους Λέικερς να φτάσουν στη νίκη.
Δείτε τα καλύτερα του ηγέτη των λιμνάνθρωπων.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
SHEFFIELD UNITED -vs
MANCHESTER UNITED -
VILLARREAL CF -vs
CELTA DE VIGO -
TSG 1899 HOFFENHEIM -vs
1. FSV MAINZ 05 -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
SHEFFIELD UNITED -vs
MANCHESTER UNITED -
ESPANYOL -vs
GETAFE CF -
OSASUNA -vs
ATHLETIC BILBAO -
SD EIBAR -vs
DEPORTIVO ALAVES -
VILLARREAL CF -vs
CELTA DE VIGO -
REAL VALLADOLID -vs
SEVILLA FC -
FC BOLOGNA -vs
PARMA -
US SASSUOLO -vs
LAZIO -
HELLAS VERONA -vs
ACF FIORENTINA -
AS ROMA -vs
BRESCIA -
SAMPDORIA -vs
UDINESE -
LECCE -vs
CAGLIARI -
FC AUGSBURG -vs
HERTHA BSC -
TSG 1899 HOFFENHEIM -vs
1. FSV MAINZ 05 -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 98vs
PHOENIX SUNS 100
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 111vs
ORLANDO MAGIC 106
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 115vs
CHICAGO BULLS 116
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 113vs
MIAMI HEAT 86
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 116vs
TORONTO RAPTORS 119
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 104vs
SAN ANTONIO SPURS 111
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 110vs
PORTLAND 104
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 108vs
LOS ANGELES LAKERS 109
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 104vs
DETROIT PISTONS 90
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 128vs
NEW ORLEANS PELICANS 120
HOUSTON ROCKETS -vs
DALLAS MAVERICKS -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
AS MONACO -
AS SAINT-ETIENNE -vs
MONTPELLIER HSC -
TOULOUSE FC -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
KAYSERISPOR -vs
SIVASSPOR -
KASIMPASA -vs
GENCLERBIRLIGI -
ALANYASPOR -vs
GOZTEPE -
YENI MALATYASPOR -vs
FENERBAHCE -
LIVE
UFA 0vs
FK SOCHI 1
URAL -vs
SPARTAK MOSKVA -
ARSENAL TULA -vs
FK KRASNODAR -
CSKA MOSCOW -vs
KRYLIA SOVETOV -
ESTUDIANTES -vs
SAN PABLO BURGOS -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
REAL BETIS -
UCAM MURCIA -vs
FC BARCELONA -
KIROLBET BASKONIA -vs
VALENCIA -
REAL MADRID -vs
GRAN CANARIA -
MILANO -vs
SASSARI -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ALMA TRIESTE -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
VL PESARO -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ORIORA PISTOIA -
VIRTUS ROMA -vs
DE LONGHI TREVISO -
UMANA REYER VENEZIA -vs
TRENTO -
RED OCTOBER CANTU -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
AFYON BELEDIYE -vs
PINAR KARSIYAKA -
GALATASARAY -vs
OGM ORMANSPOR -
SIGORTAM.NET ITU -vs
BURSASPOR -
FENERBAHCE BEKO -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
ΠΑΟΚ -vs
OFI -
CORINTHIANS-SP U23 -vs
PORTUGUESA RJ -
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν πρωταγωνιστής κόντρα στους Γκρίζλις, αφού είχε 30 πόντους στη νίκη των Λέικερς. Δείτε τα καλύτερα του.
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος έχει και τα παράπονα του από τη διαιτησία.
Ο Βασιλιάς είχε 30 πόντους κόντρα στους Γκρίζλις, κάτι που επέτρεψε στους Λέικερς να φτάσουν στη νίκη.
Δείτε τα καλύτερα του ηγέτη των λιμνάνθρωπων.