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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑLos Angeles Lakers
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ΛεΜπρόν: Η «βασιλική» 30άρα με Γκρίζλις (vid)

ΛεΜπρόν: Η «βασιλική» 30άρα με Γκρίζλις (vid)

ΛεΜπρόν: Η «βασιλική» 30άρα με Γκρίζλις (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν πρωταγωνιστής κόντρα στους Γκρίζλις, αφού είχε 30 πόντους στη νίκη των Λέικερς. Δείτε τα καλύτερα του.

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος έχει και τα παράπονα του από τη διαιτησία.

Ο Βασιλιάς είχε 30 πόντους κόντρα στους Γκρίζλις, κάτι που επέτρεψε στους Λέικερς να φτάσουν στη νίκη.

Δείτε τα καλύτερα του ηγέτη των λιμνάνθρωπων.

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