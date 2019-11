Αντετοκούνμπο: «Το διασκεδάσαμε, θέλουμε παίκτες που... βουτάνε για τη μπάλα» (vid)

Για άλλη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πρωταγωνιστής σε ματς των Μπακς, αφού είχε 28 πόντους με 10 ριμπάουντ απέναντι στους Πίστονς.

Ο Greek Freak μίλησε μετά το ματς και τόνισε πως η ομάδα παρουσιάστηκε έτοιμη και το διασκέδασε. Είπε τα καλύτερα λόγια για τους συμπαίκτες του, τονίζοντας πως χρειάζονται παίκτες που θα βουτάνε για την μπάλα.

«Πήραμε τα επιθετικά ριμπάουντ, παίξαμε καλή άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε καλη δουλειά. Είχαμε κάποια deflections με τον Μπλέντσο, τον Μπρουκ, εμένα. Καλύπταμε ο ενας τον άλλο στη ρακέρα και τρέχαμε στον αιφνιδιασμό. Όταν ήμασταν μπροστά για 10 και 12 πόντους, δώσαμα εύκολα τρίποντα και lay up στον αντίπαλο. Σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε. Ήμαστα έτοιμοι. Κυκλοφορούσε η μπάλα, βάζαμε τα σουτ και διασκεδάσαμε.

Στη συνέχεια έκανε πλάκα για τα 10 ριμπάουντ που μάζεψε ο Μπράουν, λέγοντας: Είναι ρεκόρ καριέρας. Αστειεύομαι. Χρειαζόμαστε παίκτες που θα βοηθούν τον Μπρουκ. Ο Μπράουν και ο ΝτιΒιτσέντζο έκαναν σπουδάια δουλειά. Χρειαζόμαστε παίκτες που θα βουτάνε για τη μπάλα», ήταν τα λόγια του.

"Everybody's moving the ball, knocking down shots and having fun!" pic.twitter.com/nRFws0gVAL

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 24, 2019