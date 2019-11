Μαγεία ο Φουλτζ κόντρα στους Πέισερς.

Ο γκαρντ των Μάτζικ που φέτος κάνει ένα νέο ξεκίνημα, διύλυσε τους αστραγάλους του Χόλιντεϊ και στη συνέχεια της φάσης έδωσε απίθανη ασίστ στον Μπάμπα.

Απολαύστε τον Μαρκέλ!

FULTZ CROSSED HIM OFF THE SCREEN. pic.twitter.com/X5veEuvLtQ

— House of Highlights (@HoHighlights) November 24, 2019