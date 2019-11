Κόντρα στους Πίστονς, σε 27' που βρέθηκε στο παρκέ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 28 πόντους, 10 ριμπάουν, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ.

Απολαύστε άλλη μία παράστασή του:

The best from The Greek Freak:

28 PTS | 10 REB | 3 AST | 2 STL | 1 BLK pic.twitter.com/s8vrBiCULv

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 24, 2019