Μαθήματα... αυτοκτονίας από τους Χόρνετς! Η ομάδα της Σάρλοτ ήταν μπροστά στο σκορ με 115-110 14.7'' από το τέλος, αλλά ηττήθηκαν με 115-116.

Ωστόσο, ο Σατοράνσκι μείωσε σε 113-115 στα 8'' από το τέλος κι ο Γουάιτ που έκλεψε από τον Ντεβόντε Γκρέιχαμ έδωσε στον ΛαΒιν ο οποίος... τελείωσε την ομάδα της Σάρλοτ 0.8'' πριν μηδενίσει το χρονόμετρο.

WATCH THIS MADNESS OVER AND OVER pic.twitter.com/845cK1j1tJ

— Chicago Bulls (@chicagobulls) November 24, 2019