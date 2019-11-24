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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑMilwaukee Bucks
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Μπλέντσο, Giannis... καλάθι! (vid)

Μπλέντσο, Giannis... καλάθι! (vid)

Μπλέντσο, Giannis... καλάθι! (vid)

Το... ταξίδι γνωστό. Ο προορισμός κι αυτός γνωστός. Η μπάλα από τα χέρια του Μπλέντσο, σ' αυτά του Γιάννη και από εκεί στο καλάθι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν σταματάει να σκοράρει κι ο Μπλέντσο να του πασάρει.

 

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