Μπλέντσο, Giannis... καλάθι! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν σταματάει να σκοράρει κι ο Μπλέντσο να του πασάρει.
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— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 24, 2019
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Το... ταξίδι γνωστό. Ο προορισμός κι αυτός γνωστός. Η μπάλα από τα χέρια του Μπλέντσο, σ' αυτά του Γιάννη και από εκεί στο καλάθι.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν σταματάει να σκοράρει κι ο Μπλέντσο να του πασάρει.
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