Για τη Νέα Ορλεάνη που έχει πέσει στο 6-10, ο Χόλιντεϊ έβαλε 28 πόντους κι ο Ρέντικ 20, ενώ ο Ίνγκραμ ξεχώρισε με 33.
Οι νικητές, είχαν σε κέφια τον Μίτσελ με 37 πόντους και τον Μπογκντάνοβιτς με 28.
Τα δωδεκάλεπτα: 44-31,30-23,24-34,30-32
ΤΕΛΙΚΟ
BAYERN MUNCHEN 75vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
LYON-VILLEURBANNE 72vs
FENERBAHCE BEKO 88
ΤΕΛΙΚΟ
FC BARCELONA 96vs
MACCABI TEL AVIV 73
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 97vs
CSKA MOSCOW 81
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 70vs
ZENIT PETERSBURG 60
ΤΕΛΙΚΟ
PARIS SAINT-GERMAIN 2vs
OSC LILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
BORUSSIA DORTMUND 3vs
PADERBORN 07 3
ΤΕΛΙΚΟ
LEVANTE UD 2vs
MALLORCA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ALBA BERLIN 80vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 59vs
CRVENA ZVEZDA 61
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
SHEFFIELD UNITED -vs
MANCHESTER UNITED -
ESPANYOL -vs
GETAFE CF -
OSASUNA -vs
ATHLETIC BILBAO -
SD EIBAR -vs
DEPORTIVO ALAVES -
VILLARREAL CF -vs
CELTA DE VIGO -
REAL VALLADOLID -vs
SEVILLA FC -
FC BOLOGNA -vs
PARMA -
HELLAS VERONA -vs
ACF FIORENTINA -
AS ROMA -vs
BRESCIA -
US SASSUOLO -vs
LAZIO -
SAMPDORIA -vs
UDINESE -
LECCE -vs
CAGLIARI -
FC AUGSBURG -vs
HERTHA BSC -
TSG 1899 HOFFENHEIM -vs
1. FSV MAINZ 05 -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 98vs
PHOENIX SUNS 100
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 115vs
CHICAGO BULLS 116
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 111vs
ORLANDO MAGIC 106
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 113vs
MIAMI HEAT 86
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 116vs
TORONTO RAPTORS 119
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 104vs
SAN ANTONIO SPURS 111
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 110vs
PORTLAND 104
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 108vs
LOS ANGELES LAKERS 109
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 104vs
DETROIT PISTONS 90
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 128vs
NEW ORLEANS PELICANS 120
HOUSTON ROCKETS -vs
DALLAS MAVERICKS -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
AS MONACO -
AS SAINT-ETIENNE -vs
MONTPELLIER HSC -
TOULOUSE FC -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
KAYSERISPOR -vs
SIVASSPOR -
KASIMPASA -vs
GENCLERBIRLIGI -
ALANYASPOR -vs
GOZTEPE -
YENI MALATYASPOR -vs
FENERBAHCE -
UFA -vs
FK SOCHI -
URAL -vs
SPARTAK MOSKVA -
ARSENAL TULA -vs
FK KRASNODAR -
CSKA MOSCOW -vs
KRYLIA SOVETOV -
ESTUDIANTES -vs
SAN PABLO BURGOS -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
REAL BETIS -
UCAM MURCIA -vs
FC BARCELONA -
KIROLBET BASKONIA -vs
VALENCIA -
REAL MADRID -vs
GRAN CANARIA -
MILANO -vs
SASSARI -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ALMA TRIESTE -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
VL PESARO -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ORIORA PISTOIA -
VIRTUS ROMA -vs
DE LONGHI TREVISO -
UMANA REYER VENEZIA -vs
TRENTO -
RED OCTOBER CANTU -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
AFYON BELEDIYE -vs
PINAR KARSIYAKA -
GALATASARAY -vs
OGM ORMANSPOR -
SIGORTAM.NET ITU -vs
BURSASPOR -
FENERBAHCE BEKO -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
ΠΑΟΚ -vs
OFI -
Στο 11-5 είναι οι Τζαζ μετά τη νίκη με 128-120 επί των Πέλικανς.
Για τη Νέα Ορλεάνη που έχει πέσει στο 6-10, ο Χόλιντεϊ έβαλε 28 πόντους κι ο Ρέντικ 20, ενώ ο Ίνγκραμ ξεχώρισε με 33.
Οι νικητές, είχαν σε κέφια τον Μίτσελ με 37 πόντους και τον Μπογκντάνοβιτς με 28.
Τα δωδεκάλεπτα: 44-31,30-23,24-34,30-32