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Τζαζ - Πέλικανς 128-120

Τζαζ - Πέλικανς 128-120

Τζαζ - Πέλικανς 128-120
Διαβάστε ξανά τη Live Περιγραφή του αγώνα

Στο 11-5 είναι οι Τζαζ μετά τη νίκη με 128-120 επί των Πέλικανς.

Για τη Νέα Ορλεάνη που έχει πέσει στο 6-10, ο Χόλιντεϊ έβαλε 28 πόντους κι ο Ρέντικ 20, ενώ ο Ίνγκραμ ξεχώρισε με 33.

Οι νικητές, είχαν σε κέφια τον Μίτσελ με 37 πόντους και τον Μπογκντάνοβιτς με 28.

Τα δωδεκάλεπτα: 44-31,30-23,24-34,30-32

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